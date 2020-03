Arbeitshöhen von bis zu 6,10 Meter möglich macht der FlexxTower. Die Neuheit der Günzburger Steigtechnik lässt sich werkzeuglos von einer Person montieren und bietet auf seiner Arbeitsplattform dann ausreichend Platz für zwei Personen. Für Arbeitssicherheit sorgt bei der Montage die 3-T-Methode (Through The Trapdoor): Der Anwender befindet sich während des Aufbaus immer im absturzgesicherten Bereich. Aufgrund seiner seine Arbeitssicherheitsaspekte wurde der neue FlexxTower bereits in das Arbeitsschutz-Prämienprogramm der BG BAU aufgenommen. Weitere Pluspunkte in der Praxis: Das Gerüst ist sehr leicht und zeichnet sich durch seine kompakten Maße aus. Aus wenigen Einzelteilen lässt sich zudem ein Transportwagen bauen.

3. März 2020