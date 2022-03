Ort der Ruhe – glänzend geschützt

Mitten in Thüringen fand eine besondere Ferienhaussiedlung direkt am Zeulenrodaer Meer ihren Platz. Die Häuser zeichnen sich durch ihre nachhaltige Bauweise aus Holz aus und fügen sich mit ihrer edlen glänzenden Oberfläche in unterschiedlichen Farben, die mithilfe einer Lasur mit Aluminiumbronze entstanden sind, hervorragend in die Umgebung ein. Für Touristen ein Ort der Erholung und der Ruhe.

Autorin: Dr. Alexandra Nyseth

Im Thüringer Vogtland, mitten im grünen Herzen Deutschlands, lassen sich schöne Urlaube verbringen. Vor allem das Zeulenrodaer Meer bietet sich als Ausgangspunkt für Wassersportarten, wie Segeln, Rudern, Kajak fahren oder Stand-Up Paddling an. Und wer gerne wandert oder Fahrradtouren macht, wird oft den Weitblick über Wasser, Felder und Wiesen genießen. Eigentlich ist das Zeulenrodaer Meer ein Stausee, er wurde erst 2012 zur touristischen Nutzung freigegeben und die Kleinstadt Zeulenroda erhielt 2019 das Prädikat des staatlich anerkannten Erholungsorts. Das Land fördert den Fremdenverkehr in dieser Region. So entstand umgeben von Wald und direkt am Zeulenrodaer Meer eine besondere Ferienhaussiedlung mit dem Namen MANOAH. Dieser Name stammt aus dem Hebräischen und bedeutet soviel wie „Ort der Ruhe“.

Moderne und private Atmosphäre

Auf drei Hektar Land direkt am Ufer des Sees befinden sich insgesamt 21 Ferienhäuser. Das Architekturbüro Müller & Lehmann aus Bad Berka entwarf diese besonderen Häuser, die aus drei Baukörpern bestehen, aus zwei Seitenschiffen mit Spitzdach und einem Mittelschiff mit Flachdach. Das Mittelschiff fungiert als Eingangsbereich und verbindet die beiden anderen Körper miteinander. Investor Prof. Hans B. Bauerfeind entschied sich für den Archetypus eines Hauses, geradlinig und modern mit der Materialkombination Metall und Holz. Der H-förmige Grundriss ist sehr ökonomisch und platzsparend. Zwischen den beiden Seitenteilen befindet sich zum See gewandt die Sonnenterrasse, sodass die Gäste seitlich von den Gebäudeteilen geschützt sind und den Ausblick auf das Zeulenrodaer Meer genießen können. Die Häuser wurden mit reichlich Abstand so platziert, dass Privatsphäre und Blick aufs Wasser garantiert sind. Drei unterschiedlich große Häusertypen bieten mit Flächen von 60 bis 80 Quadratmeter Platz für zwei bis acht Personen, darunter befinden sich auch sechs barrierefreie Varianten.

Nachhaltigkeit im Fokus

Für Prof. Hans B. Bauerfeind und seine Frau Marion war es besonders wichtig, die Ferienhaussiedlung MANOAH unter nachhaltigen Aspekten zu erbauen. Aus Überzeugung entschied sich das Ehepaar deshalb für das sogenannte Holz 100, das die Firma Thoma aus Österreich lieferte. Holz 100 steht für 100 Prozent naturreines, heimisches Nadelholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, das bei abnehmendem Mond oder Neumond geschlagen wird. Die Ernte erfolgt nur in der kalten Jahreszeit, das heißt in der Saftruhe der Bäume, wenn der Flüssigkeitstransport innerhalb des Baumes auf ein Minimum reduziert ist. Das Mondholz zeichnet sich durch lange Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit sowie durch eine besondere Trockenheit aus. Gleichzeitig ist es besonders dicht, druckfest und somit stabil. Außerdem besitzt Holz 100 eine besondere Witterungsbeständigkeit sowie eine höhere Resistenz gegen Pilz- und Insektenbefall. Beim Aufbau der 30 Zentimeter dicken Holz 100-Außenwände werden mit Buchenholzdübeln kreuzweise geschichtete Brettlagen zu einem kompakten Bauelement verbunden. Leim, Metall oder Holzschutzmittel kommen hier nicht zum Einsatz. – Bisher ist MANOAH die einzige Siedlung Deutschlands, die aus Holz 100 erbaut wurde.

Ihre Energie beziehen die Häuser aus Erdwärme, dafür wurden 90 Meter tiefe Bohrungen vorgenommen, in deren Löcher Erdsonden eingeführt wurden. Mit dieser Technik kühlen wasserführende Rohrleitungen durch Wände, Decken oder Böden die Häuser im Sommer und beheizen sie im Winter. – Zu einem Nachhaltigkeitskonzept gehört ebenfalls die soziale Komponente, sodass der Bauherr Handwerksfirmen aus der Region engagierte.

Glänzend geschützt durch eine Lasur mit Aluminiumbronze



Die Holzoberflächen im Außenbereich dieser Häuser sollten hochwertig gestaltet und vor Eallem vor Wind, Wetter und UV-Strahlung geschützt werden. Diese Anforderungen erfüllt ein Anstrich mit der Effektlasur Capadur SilverStyle von Caparol. Die Lasur mit Aluminiumbronze verleiht Holzflächen einen metallischen Glanz und sorgt so für eine hochwertige und dezente Gestaltung von Holzbauteilen. Zunächst wurden die Holzbretter einmal mit Capacryl Holz SchutzGrund von Caparol imprägniert, um sie dann einmal auf der Rückseite mit der Lasur mit Aluminiumbronze (Capadur SilverStyle von Caparol) zu beschichten – damit keine Feuchtigkeit aufgenommen werden kann und sich das Holz nicht verzieht – und zweimal auf der Sichtseite. Die Lasur mit Aluminiumbronze ist diffusionsfähig und bietet dennoch einen hohen Feuchteschutz für maßhaltige und nichtmaßhaltige Holzbauteile innen und außen. Reflektierende Pigmente sorgen für einen sehr guten UV-Schutz. Durch die sägerauhe Oberfläche des Holzes erhöht sich die Schichtstärke der Lasur, die so einen optimalen Wetterschutz bietet. Bei regelmäßiger Überprüfung können Holzschäden zum Beispiel durch UV–Bestrahlung erkannt und durch gezielte, partielle Überarbeitung behoben werden. Insgesamt wurden für die MANOAH Ferienhaussiedlung etwa 4.500 Quadratmeter mit etwa 1.500 Liter Lasur beschichtet. Die Holzlasur Capadur SilverStyle hat einen edlen Effekt durch Aluminiumbronze-Pigmente, gleichzeitig kommt die natürliche Oberfläche des Holzes zur Geltung. Mit ColorExpress ist die Lasur abtönbar. Diese Möglichkeit nutzten die Verantwortlichen, um eine individuelle Farbgestaltung auch jenseits der klassischen Holztöne zu realisieren.

Farbig durchdacht

„Die drei Ferienhaustypen differenzieren sich über unterschiedliche Farbtöne an den Längsseiten der Gebäude. Alle Häuser haben eine im Farbton „Star Dust“ beschichtete Giebelseite“, fasst Eva Helterhoff vom Caparol FarbDesignStudio, die den Bauherrn bei der Farbplanung unterstützt hat, zusammen. „Wir haben innerhalb des Produkts Capadur SilverStyle Farbkombinationen ausgewählt und zugeordnet, vorgeschlagen, Änderungswünsche angepasst und diese sowohl in klassischer Ansichtszeichnung als auch als einfache 3D-Visualisierung dargestellt, um die Gesamtwirkung vermitteln zu können“, erläutert die erfahrene Farbdesignerin ihr Vorgehen.

Der große Haustyp erhielt einen roten, die mittelgroßen Häuser bekamen einen blauen oder grünen Anstrich, ein grauer Farbton charakterisiert die kleinen Häuser – jeweils mit der Lasur mit Aluminiumbronze. Damit nehmen die Farben Bezug zur Umgebung: Die blaue und grüne Farbigkeit steht für Wald und Wasser, die übrigen Töne für naturverbundene Erdnuancen. Entstanden sind edle und hochwertige Oberflächen, die wie Silberpigmente leicht changieren und ihrer besonderen Lage am Zeulenrodaer Meer gerecht werden.

Überzeugt in die Zukunft

Mitte September 2019 wurde der Spatenstich für die Häuser am See gesetzt und bereits nach einem guten Jahr waren 21 nachhaltig gebaute und exklusive Naturholzhäuser fertig gestellt. „Wir sind sehr glücklich, das Ensemble von 21 Häusern mit einem gemeinsam durchdachten Konzept, bei dem jedes Detail aufeinander abgestimmt ist, zu präsentieren“, erklärt Marion Bauerfeind stolz und fügt dankbar hinzu: „Gleichzeitig ist es großartig, dass wir trotz unserer größten Herausforderung, der Corona Pandemie, in MANOAH Gäste empfangen dürfen, die inmitten einer idyllischen Naturlandschaft zwischen Wald und See zur Ruhe kommen, Kraft tanken und Harmonie finden können.“

Bautafel

Bauherr: Bio-Seehotel Zeulenroda GmbH & Co.KG, Zeulenroda-Triebes

Investor: Prof. Hans B. Bauerfeind

Architekt: Architekturbüro Müller & Lehmann, Bad Berka

Handwerker: Lignum finish GmbH, Aitrach

Farbkonzept: Dipl.-Ing. Innenarchitektin Eva Helterhoff, Caparol FarbDesignStudio

Produkte: Capacryl Holz SchutzGrund,

Capadur SilverStyle in den Abtönungen StarDust, DB702, Malachit 75, Verona 105, Rose 65