MC-Bauchemie nahm nun zum dritten Mal in Folge am jährlich stattfindenden Vivawest Marathon durch das mittlere Ruhrgebiet teil. Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MC starteten am 21. Mai 2017 in drei Mixed Staffeln und belegten in der Staffelwertung die Plätze 1, 5 und 32. Bei MC liefen unterschiedliche Altersklassen und Berufsgruppen mit: Von Auszubildenden über Chemiker, Laboranten und Chemikanten sowie Verwaltungsmitarbeiter bis hin zu Vertriebsmitarbeitern im Alter von 20 bis 56 Jahren. Trotz der guten Ergebnisse stand allerdings in erster Linie der Spaß am Laufen im Team im Mittelpunkt.