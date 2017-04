Tapeten sind das Thema der neuesten Ausstellung in der Galerie Handwerk in München.

Unter Tapeten werden in der Regel Papierbahnen verstanden, die farbig bedruckt oder geprägt sind. Auch andere Materialien wie Seide, Leder oder Linoleum können als Grund verwendet werden. Tapeten unterliegen Stark der Mode und erleben gerade wieder eine Renaissance. Zu sehen sind Arbeiten von 31 Handwerkern und Einrichtungen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden und den USA.

Die in der Galerie Handwerk aussgestellten Tapeten sind in der Regel mit Handrucktechniken in limitierter Auflage hergestellt und können neben dem Anliegen der Dekoration auch politische oder soziale Kritik enthalten. Die Ausstellung läuft noch bis zum 3. Juni 2017 in der Galerie Handwerk, Max-Joseph-Straße 4, 80333 München. Am Freitag, den 28. April, findet von 15 bis 18 Uhr im Raum Zugspitze der Handwerkskammer für München und Oberbayern eine Vortragsveranstaltung statt:

Astrid Wegener, Deutsches Tapetenmuseum Kassel,

„Papiertapeten 1700-1850. Eine Erfolgsgeschichte“

„Papiertapeten 1700-1850. Eine Erfolgsgeschichte“ Dennis Shah, Studio Printworks und Chambord Group, New York,

„Hand screen printing and collaborating with great contemporary artists“

„Hand screen printing and collaborating with great contemporary artists“ Hans Moosbrugger, Tapetenmanufaktur Hembus, Frankfurt a. M.,

„Rekonstruktionsprojekte der Tapetenmanufaktur Hembus“

„Rekonstruktionsprojekte der Tapetenmanufaktur Hembus“ Markus Benesch,

„The Magic of Digital Printing – Fallstudien von Markus Benesch“

Mehr Infos unter: www.hwk-muenchen.de/galerie