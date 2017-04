Die Maler- und Lackiererinnung Kaufbeuren feiert in diesem Jahr ihr 111-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass unterstützten die angehenden Maler der Berufsschule Kaufbeuren das örtliche Feuerwehrmuseum bei den Umbaumaßnahmen. Vor allem gestalterisch konnten die Berufsschüler ihr Können unter Beweis stellen: Die nachgebildete Häuserzeile innerhalb des Museums erhielt Farbgestaltungen in Anlehnung an die Kaufbeurer Innenstadt. Auch eine Steinimitation wurde aufwendig ausgeführt. Am 17. März 1906 wurde die „Freie Fach- und Berufsvereinigung der Malermeister für den Stadt- und Bezirksamtsbezirk Kaufbeuren“ gegründet. Seit 2014 halten Obermeister Fabian Mikesch und seine Stellvertreterin Melanie Pölt die Malerinnung zusammen.