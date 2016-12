Die Kombitex GmbH eröffnete am 16. September 2016 ihre neue Firmenzentrale. Auf dem 1850 Quadratmeter großen Grundstück ist ein helles, zweistöckiges Bürogebäude mit großer Lagerhalle und Dachterrasse entstanden. Besonderer Wert wurde auf ökologisches Bauen und Nachhaltigkeit gelegt: die gesamte Dachfläche liefert Energie über eine Photovoltaikanlage, eine extensive Dachbegrünung sorgt für gute Wärmedämmeigenschaften. Mit Luft-Wärmepumpen wurde ein energetisches Heiz- und Kühlkonzept umgesetzt. Bauherr Jens Baumgärtner: „Moderne Mobilität heißt Elektromobilität. Daher war klar, dass wir firmeneigene Elektroautos nutzen werden und eine Tankstelle vor Ort gebraucht wird.“ Neben hochwertigen Baustoffen wie Farben, Putze und Wärmedämmverbundsystemen findet der Handwerker auch viele Kleinigkeiten, die die Arbeit erleichtern, wie Abdeckplanen u. ä. Ergänzt wird das Angebot durch Leihmaschinen. „ Wir bieten auch themenbezogene Schulungen und Workshops“, so Jens Baumgärtner. „Ich freue mich, am Standort Ettlingen in die Zukunft zu investieren. Bereits diesen Monat startet ein Azubi im Bereich Groß- und Außenhandel bei uns seine Ausbildung“, so Baumgärtner. Ein zehnköpfiges kompetentes und erfahrenes Team steht den Kunden für Beratung und Fragen zur Verfügung.