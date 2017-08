2015 wurde die Nachwuchskampagne „Deine Zukunft ist bunt“ von Farbenhersteller Brillux ins Leben gerufen – mit dem Ziel, junge Menschen für einen Beruf im Malerhandwerk zu begeistern. Die Kampagne lässt Auszubildende zu Wort kommen und fragt, was den Beruf so einzigartig macht. Der Clip der Kampagne wird auch in diesem Jahr in vielen Kinos gezeigt.

Der Maler- und Stuckateurberuf ist etwas für Macher mit großen Zielsetzungen, denn nach der Ausbildung kann man seinen Meister machen, einen eigenen Betrieb gründen oder sich qualifizieren und spezialisieren. Maler werden immer gebraucht – das macht diesen Beruf zukunftssicher, ein Aspekt, der für viele junge Menschen ebenfalls eine große Rolle spielt.

Fünf Auszubildende unterstützen die Nachwuchskampagne „Deine Zukunft ist bunt“ und zeigen, wie kreativ und kollegial der Beruf ist. Das Malerhandwerk hat nach wie vor mit einem angestaubten Image zu kämpfen. Zu Unrecht, findet Sophia, die die Kampagne unterstützt, um mit Vorurteilen aufzuräumen: „Viele haben ein falsches Bild vom Malerberuf“, sagt die Auszubildende. Sie empfiehlt Jugendlichen: „Man sollte wirklich reinschnuppern!“ Der Beruf biete neben der guten Perspektive für eine sichere berufliche Zukunft kreativen Gestaltungsspielraum und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, hebt die 18-Jährige hervor.

Als Geselle gibt es verschiedene Möglichkeiten der Spezialisierung (Wärmedämmung, Trockenbau) oder die Weiterbildung zum Meister mit der Möglichkeit auf eine leitende Position oder Gründung eines eigenen Betriebs.

Auf der Kampagnen-Website www.deine-zukunft-ist-bunt.de erhalten Schülerinnen und Schüler nicht nur viel Wissenswertes zu den Berufsbildern, hier gibt es auch ein im Malerhandwerk bislang einmaliges Karriereportal mit Praktikums- und Ausbildungsbörse, auf dem über 3.600 Betriebe bundesweit ihre Stellenangebote listen und Schulabgänger oder Studienabbrecher Ausbildungs- und Praktikumsstellen suchen können.

