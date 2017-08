Am 15.Septmeber 2017 findet in der Ardexacademy in Witten ein kostenfreies Seminar zum Thema „Effiziente Wandspachtelarbeiten von der Grundierung bis zum Schleifen“ statt. Bei den gebrauchsfertigen Wandspachtelmassen hat der Hersteller die Produkte weiter optimiert. Wichtigste Neuerung: DF 710 lässt sich noch besser verarbeiten und ist jetzt für Wand- und Deckenflächen der Qualitätsstufen Q2 bis Q4 geeignet. Dank der technischen Neuerungen lässt sich DF 710 auch mit leistungsstarken Airlessgeräten verarbeiten.

www.ardex.de