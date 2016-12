Tarkett und Desso treten erstmals gemeinsam auf der BAU auf. Der Messeauftritt der beiden Bodenbelagshersteller steht unter dem Motto „The Walk of Life“. Gemäß dieses ganzheitlichen Ansatzes bieten die Hersteller für jedes Lebensalter und jedwede Lebenssituation die richtige und nachhaltige Bodenbelagslösung an. So fügt sich für den Planer, Objekteur und Verleger das umfassende Angebot zu einem harmonischen Gesamtbild zusammen, bei dem Tarkett und Desso alle erforderlichen Puzzleteile liefern.

Halle A5, Stand 303

Desso

Tarkett