Weihnachtstrends

Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit des Jahres. Mithilfe festlicher Dekoration wird das eigene Zuhause in der Adventszeit mit viel Freude erfüllt.

Dekorative Akzente schmücken die Oberflächen, und eine neue Farbe kann glanzlose Räume rechtzeitig zum Weihnachtsfest mit neuem Leben erfüllen. Der Besuch von Freunden und der Familie macht Weihnachten zu einer Zeit, in der das Zuhause von seiner besten Seite gezeigt werden soll. Für diesen Anlass hat Farrow & Ball verschiedene Looks kreiert, die dabei helfen, ein weihnachtliches Funkeln in die vier Wände zu zaubern – dank reichhaltig pigmentierter Farben und einzigartiger handgefertigter Tapeten.

Rectory Red ist eine Farbe, die stark mit Weihnachten assoziiert wird. Ihre eleganten und warmenNuancen kreieren einen einladenden Raum, wenn sie in einem kleinen Bereich verwendet wird. Diese Farbe kann vor allem in Korridoren hervorragend eingesetzt werden – ein Bereich, der manchmal etwas dunkler anmuten kann. Hier versprüht Rectory Red ein Gefühl von Luxus und hinterlässt einen beachtlichen Eindruck bei den Gästen.

Eine Dekoration mit reichhaltigen, dunklen Grün- oder kräftigen Blautönen unterstützt bei der Gestaltung der wohnlichen Bereiche. Mit Tafelsilber auf dem Esstisch und weich flackerndem Kerzenlicht im Hintergrund, sorgen sie für eine wunderschöne Weihnachtsstimmung. Eine besonders gemütliche und festliche Stimmung können auch Wände in Calke Green und Holzarbeiten in Manor House Gray erzeugen. Diese subtile Kombination verleiht einem Raum ein erdiges Gefühl und rückt den Weihnachtsbaum und die Dekorationen noch stärker in den Mittelpunkt.

Das Streichen von Möbeln ist eine schnelle und einfache Art, das Zuhause mit Farbe zu beleben – ohne gleich ein völlig neues Dekorationsprogramm umzusetzen. Mit den wunderschönen, kräftigen Akzentfarben Hague Blue und Yeabridge Green, oder auch einem dramatisch dunklen Ton wie z.B. Inchyra Blue, lässt sich hervorragend experimentieren. In Kombination mit der neuen Farrow & Ball Arcade BP 5307 Tapete, die als metallischer Tischläufer genutzt werden kann, entstehen aufregende Effekte.

Es müssen nicht nur die Wände sein, die dekoriert werden – auch die Weihnachtsdekoration kann ganz individuell bemalt werden. Bemalte Zweige, Verzierungen auf Tannenzapfen oder Weihnachtsbaum-Skulpturen aus verschiedenen Tapetendesigns machen Lust auf kreative Weihnachts-Momente.

Merry Christmas!