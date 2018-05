Die CAPAROL ICONS-Nuancen werden zusammen mit Designikonen von stilwerk-Marken und -Händlern in Szene gesetzt und so als ganzheitliches Raumkonzept erlebbar gemacht. Copyright: stilwerk; Fotografie: stimmungsfänger

Unter dem Motto „Icons of Colour and Design – Wandfarben und Möbel mit Kultcharakter“ präsentieren Caparol Icons und stilwerk eine gemeinsame Ausstellung, die im Rahmen einer Roadshow von April bis Juni 2018 durch alle drei stilwerk-Destinationen touren wird: Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Damit setzt Caparol die erfolgreiche Kooperation mit namenhaften Partnern auch 2018 fort.

Die Luxus-Innenfarbenkollektion Caparol Icons fasst ikonische Momente der Zeitgeschichte in Farbe: 120 kuratierte Nuancen zitieren Klassiker aus sechs Jahrzehnten Farbkultur. Ursprung und Inspiration der neuen Farbkollektion ist eine Studie über Farbkultur: Zusammen mit Annika Murjahn, selbst Kunsthistorikerin und Mitglied der Inhaberfamilie der DAW SE, widmete sich ein interdisziplinäres Team aus Trendforschern, Kunsthistorikern, Innenarchitekten und Koloristen den Farbtrends der letzten sechs Jahrzehnte im Kontext von Architektur, Design, Kunst, Mode sowie Musik und Literatur.

Stilwerk präsentiert eine exklusive Designvielfalt und verbindet alles zum Thema Einrichtung, Wohndesign und Lifestyle unter einem Dach. Vom Klassiker bis zur Avantgarde, von der Küche bis zum Arbeitszimmer.

Die Roadshow folgt der Idee, die Dekaden der Caparol Icons-Farbkollektion in inspirierende, aktuelle Wohnwelten zu übersetzen. Die Nuancen werden dabei zusammen mit Designikonen von stilwerk-Marken und -Händlern in Szene gesetzt und so als ganzheitliches Raumkonzept erlebbar gemacht. Die Ausstellung wird von Stilwerk Interior-Stylist Norbert Engelbrecht in Zusammenarbeit mit Projektleiterin Annika Murjahn entwickelt.

„Das Konzept unterstreicht die Vielseitigkeit und Wandelbarkeit der Caparol Icons-Kollektion“, erläutert Annika Murjahn. „Die Ausstellung zeigt, dass die Farbwelten trotz – oder gerade wegen – ihrer Verwurzelung in der Geschichte höchst zeitgemäß sind. Sie wecken vertraute Assoziationen, lassen aber zugleich sehr individuelle Interpretationen zu. Wir freuen uns, dass wir als Roadshow-Partner das stilwerk mit seinem exklusiven Design-Umfeld gewinnen konnten.“

Am 19. April 2018 fällt der Startschuss im stilwerk Hamburg, wo die kostenlos zugängliche Ausstellung bis zum 5. Mai 2018 zu sehen sein wird. Im Anschluss daran folgen Stationen in den stilwerk Häusern Berlin (11. Mai bis 28. Mai 2018) und Düsseldorf (30. Mai bis 19. Juni 2018).

Weitere Informationen unter caparol-icons.de und stilwerk.com