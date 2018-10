Gestern stellte Mario Ballheimer bei der TV-Sendung „Höhle der Löwen“ den „Abdeckblitz“ vor, ein selbstklebendes Schutzvlies, bestehend aus einer rutschhemmenden Oberfläche, welches einfach ausgelegt, angedrückt und zugeschnitten wird. „Bei Malerarbeiten ist nicht das Malern an sich die Hauptarbeit, sondern das saubere Abkleben von Flächen und Bauteilen! Dieser große Zeitaufwand hat mich bei meiner Arbeit immer gestört, weshalb ich nach einer einfachen Lösung gesucht habe. So ist der Abdeckblitz entstanden“, sagt Ballheimer. „Dieses Schutz- und Abdeckvlies ist nicht nur universell einsetzbar und wiederverwendbar, sondern es haftet auch auf nahezu allen Oberflächen ohne zusätzliches Klebeband und kann überall rückstandsfrei wieder entfernt werden“, sagt Investor Ralf Dümmel. Doch nicht alle „Löwen“ waren überzeugt von dem Produkt. Dagmar Wöhrl etwa war sich sicher, dass das Produkt keine Innovation ist, sondern so oder ähnlich längst auf dem Markt ist.