Aufatmen mit umweltgerechten Produkten

Mauler präsentiert auf der FAF 2019 umweltgerechte Spezialfarben und Produkte zum Schutz und zur Pflege von Holz und anderen Materialien.

Messebesucher können auf dem Stand von Mauler „aufatmen“. Dieser wurde rundum mit umweltverträglichen Farb- und Pflegeprodukten behandelten. „Wir haben uns das FAF-Motto „Die nächste Generation“ zu eigen gemacht und präsentieren an unserem Messestand die wahrscheinlich beste Raumluft der Messe“, erklärt Inhaber und Geschäftsführer Daniel Mauler. „Durch den Einsatz unseres wasserbasierten Parkettversieglers wird nicht nur das Holz behandelt, sondern auch die Raumluft verbessert.“ Der Versiegler enthält Absorber, die mehr als 88 Prozent der Formaldehyd-Emissionen aus dem Untergrund und 40 Prozent der Emissionen in der Raumluft binden sollen. „Außerdem setzen wir in der Entwicklung von neuen Produkten generell auf wasserbasierte Lösungen statt auf Lösungsmittel.“

Ein weiteres Highlight sind die täglichen Produkt-Präsentationen auf Holzproben an einer Staffelei, insbesondere die Vorführung der „No Limit“-Produktlinie. „Mit unserer No Limit-Parkettfarbe kann man ohne Grundieren und Abschleifen sogar Laminatböden überstreichen. Eine in Deutschland bisher einzigartige Lösung zum Renovieren von Laminat – einfach streichen statt rausreißen“, erklärt Joachim Maxeiner, Vertriebsdirektor bei Mauler in Deutschland. „Unsere No Limit-Allesfarbe mit oder ohne Farbeffekte ist gleichermaßen innovativ. Mit ihr können Kunden ihren alten Möbeln, Küchen, Wandkacheln sowie Arbeitsplatten, Treppen oder Geländern eine neue Optik verleihen. Die Farbe ist einfach mit Pinsel oder Rolle aufzutragen, eignet sich für alle Untergründe und haftet ohne Grundieren und ohne Abschleifen.“

Bei seinen ausschließlich in Frankreich hergestellten Produkten setzt Mauler traditionell auf Öko-Design und Nachhaltigkeit. Sein einhundertjähriges Firmenjubiläum in 2019 feiert das elsässische Familienunternehmen unter anderem mit der Einführung einer Vintage-Produktlinie für Endverbraucher, die in französischen Deko-Geschäften und Boutiquen angeboten wird. Seit rund einem Jahr ist das Unternehmen mit einer Auswahl von über 30 Produkten auch auf dem deutschen Markt vertreten. Eine eventuelle Ausweitung des Vertriebs seiner Vintage-Produkte auf Deutschland wird laut Mauler derzeit geprüft.

Anlässlich seines Firmenjubiläums lädt Daniel Mauler alle Geschäftspartner mit einer Gratisticket-Aktion auf seinen Messestand zur FAF in Köln ein: „Damit unsere Kunden, Lieferanten und Freunde mit uns feiern können, schenken wir Ihnen das Eintrittsticket und erwarten Sie auf unserem Stand zu einem Kaffee, Tee oder Minz-Lemon-Drink und einer kleinen französischen Leckerei“. Interessenten schicken einfach eine Mail an info@mauler-produkte.de und lösen ihren Gutschein-Code nach Erhalt unter www.faf-messe.de/gutschein ein.

Halle 6, Stand 210