Einhundert grüne Werkzeugkoffer stellt die Sto-Stiftung auch 2018 für junge Menschen mit wirtschaftlichem Förderbedarf bereit. Unter dem Motto „Du hast es drauf – zeig‘s uns!“ unterstützt die gemeinnützige Stiftung Maler- und Lackiererazubis im dritten Lehrjahr. Auch sieben Malerazubis von der Städtischen Berufsschule für Farbe und Gestaltung München gehören zu den deutschlandweit einhundert geförderten Auszubildenden. Diese starteten mit hochwertigem Werkzeug und hilfreicher Fachliteratur gut ausgerüstet in die Gesellenprüfung. In einer Feierstunde übergab der Stiftungsratsvorsitzende Uwe Koos die grünen Werkzeugkoffer. Konrad Richter, Stiftungsrat Handwerk: „Junge Menschen brauchen Anerkennung für gute Leistungen. Karriere im Handwerk ist für viele oft erst auf den zweiten Blick interessant. Aber es stehen so viele Wege offen – vom Fachschulstudium inklusive Meisterbrief bis zur Hochschule. Und wir unterstützen mit unserem Konzept die ‚Bildungspyramide‘.“

