Der Verband der Deutschen Tapetenindustrie e.V. (VDT) will die Tapete auf den kommenden Frühjahrsmessen Heimtextil in Frankfurt spektakulär in Szene setzen. Auf der Messe zeigt der Verband, wie einfach das Anbringen und Entfernen moderner Vliestapeten ist.

Nach fünf Jahren ist der VDT erstmalig wieder mit einem eigenen Stand auf der Heimtextil präsent und plant einen Weltrekord im Dauertapezieren aufzustellen. Auf einer Aktionsfläche soll an einer 100 Meter langen Wand Tag und Nacht tapeziert werden. Fachbesucher, Journalisten und Hersteller sind eingeladen, sich an Quast und Andrückwalze zu versuchen. Ob es der Tapezier-Weltrekord ins Guinness Buch der Rekorde schafft ist noch ungewiss, doch die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Das Messekonzept basiert auf den Ergebnissen einer repräsentativen Studie, die das DTI im Juni 2017 durch das Marktforschungsinstitut Innofact durchführen ließ. Dabei kam heraus: Obwohl über die Hälfte der Befragten sich aus ästhetischen Gründen für die Tapete entscheiden würden, scheuen viele den vermeintlich hohen Arbeitsaufwand. Um dieses Vorurteil aus der Welt zu räumen, möchte der Verband allen Messebesuchern demonstrieren, wie einfach das Anbringen und Entfernen moderner Vliestapeten ist.

Ort: Messe Heimtextil, Frankfurt, Halle 5.1

Zeitraum: 08.01.2018, Beginn 12 Uhr bis 12.01.2018, Ende 12 Uhr

Mehr Informationen unter www.tapeten.de