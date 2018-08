Das tubag Sanierungsforum geht in die nächste Runde. In diesem Jahr wird es zum 15. Mal ausgerichtet. Foto: tubag

Beim 15. tubag Sanierungsforum stehen denkmalgeschützte Bauwerke in Rheinland-Pfalz besonders im Fokus.

Das tubag Sanierungsforum 2018 findet am Freitag, 21. September, im Kurfürstlichen Schloss in Koblenz statt. Die Premiummarke der quick-mix Gruppe, richtet die etablierte Veranstaltung in diesem Jahr zum 15. Mal aus und feiert damit ein kleines Jubiläum. Die Veranstaltungsreihe vermittelt aktuelle Kenntnisse und Vorgehensweisen für eine fachgerechte Instandsetzung historischer Bausubstanz. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf denkmalgeschützten Bauwerken in Rheinland-Pfalz. Dabei geben die Referentinnen und Referenten einen guten Überblick über die speziellen Anforderungen bei der Sanierung historischer Bauwerke.

Der Nachmittag steht ganz im Zeichen der Festung Ehrenbreitstein. Eine Führung verdeutlicht die Besonderheiten des historischen Bauwerks. Zudem eröffnet sie die Möglichkeit, das Ergebnis einer umfassenden, langjährigen Sanierung zu begutachten.

Informationen zur Anmeldung sowie Wissenswertes zum Seminar finden Sie >>hier<<

Seminarprogramm als PDF