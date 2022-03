Arbeitssicherheit im Fokus

Die Munk Günzburger Steigtechnik stellt 2022 Steigtechnik-Lösungen vor, die eine hohe Arbeitssicherheit bieten. Ein kurzer Überblick.

Die neuen Montageplattformem mit Treppenzustieg oder auch die neuen „Safety Guard“ (SG)-Varianten des Ein-Personen-Gerüsts FlexxTower sowie der Roll- und Klappgerüste können nun mit einem DIN-EN-1004 konformen vorlaufenden „Safety Guard“-Sicherheitsgeländer ausgestattet werden. Die Familie der TRBS-konformen Stufenstehleitern wird um treppengängige Varianten und vor allem die neue Sicherheits-Stufenstehleiter mit integrierter Stützblende an den obersten beiden Stufen erweitert. Mit dieser Neuheit, die in Zusammenarbeit mit der BG Bau entwickelt wurde, wird eine Sicherheits-Stufenleiter mit integrierter Blende zum Schutz vor unsachgemäßer Handhabung angeboten. Weil die obersten beiden Stufen bei beidseitig begehbaren Stehleitern nicht bestiegen werden dürfen, hat der Hersteller dort auf beiden Seiten je eine magnetische Tafel als Sicherheitsverblendung angebracht. Ebenfalls neu ist die von der BG Bau geförderte Stufen-Baugrubenleiter oder die Geschossleiter mit vormontierten Leiterkopfsicherungen. Die Montageplattform mit Treppenzustieg soll sicheres Arbeiten in Höhen bis 3 Metern ermöglichen, eine hochschwenkbare Treppe mit 200 Millimetern tiefen Stufen sorgt zudem stets für einen sicheren Aufstieg auf das Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr. Die Arbeitsplattform ist auf drei Höhen einhängbar, sodass die Montageplattform so flexibel wie möglich eingesetzt werden kann.

