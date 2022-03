Netzwerken und profitieren

Der britische Farbhersteller Farrow & Ball möchte seine Zusammenarbeit mit Malerinnen und Malern weiter ausbauen und ruft für Deutschland ein exklusives Programm ins Leben. Markenbotschafter Rainer Becker stellt das Konzept Professionals Programme vor, das ausschließlich erfahrenen Verarbeitenden vorbehaltenen ist.

Autor: Martin Mansel | Fotos: Farrow & Ball

Herr Becker. Was steckt hinter der Idee für das sogenannte „Professionals Programme“?

Rainer Becker: Wir wollen Malerinnen und Malern damit die Möglichkeit geben, vom Renommee einer attraktiven, weltweit bekannten Marke zu profitieren. Das Professionals Programme ist ein besonderes Konzept, mit dem wir Maler und Lackierer noch mehr an die Marke Farrow & Ball binden und ihnen auf der anderen Seite wertvolles Know-how vermitteln möchten. Das heißt, wir können netzwerken – und die Verarbeitenden können sich mit unseren Produkten im Markt, und insbesondere in der Architektur- und Designszene, neue Kundenkreise erschließen.

Wie muss man sich das vorstellen?

Rainer Becker: Das Programm umfasst Seminare und zahlreiche Online-Trainings – und es bietet den Teilnehmenden Vorteile beim Einkauf unserer Produkte. Sie erhalten Zugang zu einer Online- Plattform mit exklusiven Inhalten und Seminaren, die in unseren Showrooms deutschlandweit stattfinden. Die Clubmitglieder finden online zum Beispiel Videos, die Hintergrundwissen zu Farrow & Ball und vor allem zu speziellen Techniken vermitteln. Auf den Seminaren lernen sie viele Tricks und Kniffe zur Arbeit mit unseren Produkten wie den zum Umgang mit der Farbtonkarte, aber auch betriebswirtschaftliche Aspekte.

Die aus meiner Sicht größte Motivation für einen Maler oder eine Malerin, mit unseren schönen Farben und Tapeten zu arbeiten, ist der handwerkliche Stolz nach Fertigstellung der Projekte. Deshalb sind mein persönlicher Liebling die Masterclass-Seminare, die wir anbieten. Dort stehen unter anderem die Kombinationsmöglichkeiten von Farben und Tapeten im Fokus. Hier bringen wir Technik und Gestaltungskonzepte professionell in Einklang.

Stichwort Netzwerk und Ertrag. Für Maler kommt es ja auch darauf an, was am Ende übrig bleibt?

Rainer Becker: Die Showrooms sind ja eine wichtige Drehscheibe für Kundenkontakte und letztendlich auch für Aufträge. Je besser die Malerbetriebe mit dem Showroom vernetzt sind – und umgekehrt die Showrooms mit den Malern – desto mehr Synergien entstehen. Unser Programm ist exklusiv, also bietet es einer begrenzten Teilnehmerschaft besonderes Wissen und eigene Vorteile.

Wie können Maler am Professionals Programme teilnehmen?

Rainer Becker: Malerinnen und Maler können sich auf der Website anmelden und ein Anmeldeformular ausfüllen. Bevor sie am Programm teilnehmen können, prüfen wir, ob es sich um einen Handwerksbetrieb handelt, der zu uns passt und der vielleicht auch schon mit unseren Produkten arbeitet. Wie gesagt, wir wollen hier professionelle Handwerksbetriebe ansprechen, nicht den Endkunden. Und, ganz wichtig: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Nach der Anmeldung und Zahlung des Beitrags in Höhe von 350 Euro.- schalten wir den Zugang zu unserer Online-Plattform frei, auf der die Profis auf das gesamte Leistungsspektrum Zugriff haben. Damit sie sich auch nach außen attraktiv präsentieren können, bekommen sie von uns cooles Marketingmaterial zur Verfügung gestellt. Dazu gehören z. B. Logos und Fotos – auch die Lifestyle-Fotos, die die Kunden so lieben. Damit kann man die eigene Expertise nach außen sichtbar machen. Das ist gerade gegenüber Kunden wichtig, die sicherstellen wollen, dass auch wirklich Farrow-&-Ball Produkte zum Einsatz kommen und diese dann auch fachgerecht verarbeitet werden.

Wie lautet Ihr Fazit?

Rainer Becker: Unser Ziel ist im Grund die perfekte Win Win Situation. Malerinnen und Maler erweitern ihr Know-how und können sich nach außen als Farrow und Ball Kenner positionieren. Das gibt Architekten, Innenarchitektinnen, Designern und Endverbrauchern, die Maler aus unserer Community beauftragen, die Gewissheit: Hier habe ich es mit wirklichen Fans und Könnern zu tun. Und wir als Marke können andere mit unserer Leidenschaft für unsere Produkte anstecken!

Weitere Infos:

www.farrow-ball.com/de/profi