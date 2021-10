Flechten entfernen

Auf Gehwegen, Auffahrten, der Terrasse und Außentreppen sehen Flechten hässlich aus und können bei feuchtem Wetter wie Moos eine erhebliche Unfallgefahr darstellen. Eine einzelne Flechte wird kein Problem sein, aber wo sich eine ansiedelt, kommen nach und nach weitere dazu.

Flechten, Algen und Moose sollen sich mit RemoPrev von Schaich Chemie leicht entfernen lassen. Flechten wachsen selbst nach mechanischem Entfernen mit der Drahtbürste häufig nach. Das hat einen einfachen Grund: Flechten zu entfernen, bedeutet schlichtweg den Versuch, Pilze zu entfernen. Auch wenn der sichtbare Teil entfernt wurde, bleiben meist Sporen oder winzige Reste vom Fruchtkörper zurück. Diese wachsen weiter. Flüssige Reiniger können diesen Fruchtkörper allerdings restlos beseitigen. Das Produkt dieses Herstellers wird bei trockenem Wetter aufgetragen. Und so funktioniert es: Die zu behandelnde Fläche einstreichen oder einsprühen, einwirken lassen. Dies muss unter Umständen wiederholt werden, und zwar so lange, bis keine Reaktion mehr stattfindet. Danach sollte der Reiniger mit Wasser abgewaschen werden. Die Wirkungsweise des Produkts lässt sich in etwa so beschreiben: Der Reiniger entkoppelt die Haftung des Schmutzes vom Untergrund. Weiterer Vorteil: Auch gegen Wiederverschmutzung soll der Reiniger laut Anbieter schützen.

www.schaich-chemie.de