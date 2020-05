Gleich fünf Auszeichnungen innerhalb weniger Wochen – darüber kann sich jetzt die Günzburger Steigtechnik freuen. Der Hersteller aus Bayern ist einmal mehr Top-Partner des Fachhandels und belegt bereits zum sechsten Mal den 1. Platz im Bereich Betriebsausstattung bei der Wahl des Produktionsverbindungshandels (PVH). Das Wirtschaftsmagazin Capital zählt ihn darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands und bei einem User-Voting der Initiative Mittelstand erhielt der Nivello-Leiterschuh die beste Bewertung aller Lösungen der Industrie-Bestenliste 2019. Laut Focus Money gehört die Günzburger Steigtechnik außerdem zu den besten Ausbildungsbetrieben in der Bundesrepublik und das Kölner Analyse-Institut Service Value fand bei Umfragen in Kooperation mit der Tageszeitung WELT heraus: Das Familienunternehmen genießt bei den Befragten eine „hohe Arbeitgeberattraktivität“.

www.steigtechnik.de