Innovative Holzpflege

Die Traditionsmarke Clou startet einen Relaunch, der bei Sortiment und Design der Produktpalette klare, schnelle Orientierung bietet. Neben neuem Claim und Corporate Design mit modernem Packaging und Kommunikations-Konzept umfasst dieser auch die Sortimentsstrategie. Auftakt ist die erfolgreiche Einführung der innovativen Produktlinie Clou Monocare. Das Monocare-2K-Öl schützt und färbt in nur einem Arbeitsgang. Mit maximaler Transparenz betont und erhält es den natürlichen Holz-Charakter, speziell beim Trendholz Eiche. Das Öl ist leicht und sparsam aufzutragen, schnell trocken, wasserbeständig und rutschsicher nach DIN 51130/BGR 181 R10. Auch für Umweltschutz gibt es Punkte: Das Produkt ist VOC-frei auf Basis von natürlichen Ölen und Wachsen. „Der neue Claim ist Ausdruck unserer Leidenschaft und unseres Anspruchs, Holzwerte langlebig zu erhalten“, erklärt Geschäftsführer Alexander Eisenacher. Nutzermehrwert bieten die Clou-Themen-Folder, denn im Unterschied zu reinen Produktinformationen behandeln sie konkrete Anwendungsbereiche. Ob Holz im Bad, Naturholz-Design oder Treppen – praxisnah liefert Clou die entsprechende Beratung zu Produkten und Systemaufbau. Anwender erhalten so einen schnellen Überblick, was die gezielte Produktauswahl erleichtert.

www.clou.de