Ein bisschen Glück muss man schon haben.. aber wer immer fleißig an unseren Gewinnspielen teilnimmt, der wird irgendwann auch belohnt. So wie unsere Mai-Gewinnern Tatjana Schuppener, die sich riesig über das Galaxy Tab gefreut hat. „Ich kann es noch nicht richtig glauben“, sagt die Malergesellin. „Ich habe überhaupt nicht mehr an das Gewinnspiel gedacht – und auf einmal gewinne ich noch.“

Wir wünschen viel Spaß mit dem Tablet und weiterhin viel Erfolg!

19. Juni 2019