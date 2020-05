Das Service-Angebot geht in die zweite Runde und mischt im Frühjahr 2020 mit 50 weiteren Farbwerkstätten die Farbenwelt auf: Die KEIM Lokale Farbwerkstatt (LFW) liefert Wunschfarbtöne innerhalb von Minuten direkt vor Ort zum Mitnehmen – in großer Farbtonvielfalt und Original Produktqualität.

Weltneuheit PPF – Die Formel für Qualität

Mit der Lokalen Farbwerkstatt präsentierte KEIM dem Fachpublikum der FAF 2019 eine Weltneuheit. In zehnjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit wurde hierfür das spezifische Verfahren der Pulvertönung in eine neue, innovative Form übertragen: die KEIM PigmentPowderFluids (PPF). Dank dieser Technologie bleiben auch bei den Farben „to go“ die Farbtiefe und tuchmatte Farbbrillanz mineralischer Pulverpigmente erhalten und kommen in den getönten Produkten voll zur Geltung. Dank gestiegener Nachfrage nach wohngesunden, mineralischen Farbsystemen und für die Herstellung der PPFs wurden die Produktions- und Lagerkapazitäten am Standort Diedorf in Augsburg weiter ausgebaut.

Die KEIM Farbmanufaktur vor Ort

An über 70 ausgewählten, exklusiven Großhandelsstandorten wurden im Frühjahr 2019 Lokale Farbwerkstätten im Rahmen von Kundenveranstaltungen feierlich eröffnet. Nun werden an weiteren 50 Standorten LFW’s installiert und – soweit es die aktuelle Situation zulässt – mit Events oder Aktionstagen dem Malerfachhandwerk vor Ort präsentiert. Perspektivisch sind bis 2021 in Deutschland 250 Farbwerkstätten des Herstellers geplant. Damit soll den Bedürfnissen der Kunden nach einer schnellen Warenverfügbarkeit kombiniert mit höchster Farbtonqualität entgegengekommen werden.

Service für Großhandel und Malerfachhandwerk

Ob Fassadenfarbe, Innenfarbe oder Putz: Für jeden Einsatzbereich steht eine perfekte Abtönlösung zur Verfügung. Im Februar 2020 wurde das LFW-Sortiment um eine weitere Weltneuheit ergänzt: KEIM Twinstar – die erste 2in1-Beschichtung für Fassaden. Weitere Besonderheiten sind die moderne, umweltfreundliche Anlagentechnik und der erstklassige Service durch speziell geschulte und von KEIM zertifizierte Tönmeister. Die Lokale Farbwerkstatt mischt über 12.000 Farbtöne – und die Farbpalette wird laufend erweitert.

Auf der Herstellerwebsite finden Kunden ein spezielles Farb-Tool, mit dem sie sich von der Vielfalt mineralischer Farbtöne überzeugen und schnell und einfach Machbarkeiten sowie Preisgruppen für Tönungen vor Ort ermitteln können.