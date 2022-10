Gemeinnütziger Einsatz

Wie bereits in den vergangenen Jahren sammelt der britische Farben- und Tapetenhersteller Little Greene auch in 2022 wieder Spenden für die gemeinnützige Organisation Pink Ribbon Deutschland, die sich für die Früherkennung von Brustkrebs einsetzt. Gemeinsam begehen sie dazu den Pink October: In diesem Monat wird der Farben- und Tapetenhersteller von jeder verkauften Farbdose und Tapetenrolle 20 Cent an Pink Ribbon Deutschland spenden. Schon seit 2010 engagiert sich Pink Ribbon Deutschland für mehr Aufmerksamkeit für das Thema Brustkrebs. Die Angebote der gemeinnützigen Organisation richten sich sowohl an gesunde Frauen im Hinblick auf die Früherkennung der Krankheit als auch an Betroffene, deren Familien und Umfeld. Brustkrebs ist in den westlichen Staaten die häufigste Krebsart bei Frauen. Der Slogan der Kampagne in Deutschland lautet: „Brustkrebs-Früherkennung? Hinfühlen statt Wegsehen!“. Er soll Frauen daran erinnern, dass schon ab dem 30. Lebensjahr eine jährliche Vorsorgeuntersuchung empfohlen und diese auch von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. Darüber hinaus können Frauen durch das monatliche Abtasten der Brust selbst dazu beitragen, einen eventuellen Krebs rechtzeitig zu entdecken – circa 80 Prozent der Mammakarzinome fallen bei solch einer Selbstabtastung auf.

www.littlegreene.de