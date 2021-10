Ein Impfbus versorgte den Berufsnachwuchs des Handwerks in Düsseldorf. Das Handwerk steht zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Kreishandwerkerschaft und Handwerkskammer hatten sich intensiv für den mobilen Impfservice der Stadt am Ausbildungszentrum des Handwerks stark gemacht. „Das Signal an unseren Berufsnachwuchs: „Wir denken an euch, war wichtig!“, zog der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft (KH) Düsseldorf, Lutz Denken, Bilanz. Lehrlinge und Meisterschüler nutzten das Angebot zum Pieks. Das Handwerk an Rhein und Ruhr wirbt bereits seit einiger Zeit mit einer eigenen Mobilisierungskampagne für einen möglichst flächendeckenden Impferfolg im Wirtschaftssektor.

www.hwk-duesseldorf.de/impfengegencorona