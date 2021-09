Das neue Logistikzentrum ersetzt drei bislang genutzte kleinere Lager und bietet fast 50 Prozent mehr Palettenplätze. Insgesamt hat die 1923 gegründete Firma mehr als 10 Millionen Euro in das Logistikzentrum investiert und will damit die Arbeitsplätze in Böhl-Iggelheim langfristig sichern. „Der Neubau ist ein sichtbares Zeichen dafür, wie sehr wir in der Region verankert sind und das soll auch so bleiben“, erläutert Südwest-Geschäftsführer Hans-Jörg von Rhade. „Wir wachsen seit Jahren schneller als der Markt und investieren seit 2011 stetig in das Werk Böhl-Iggelheim“, ergänzt von Rhade weiter „Mit unserem Neubau schaffen wir nun einen zentral gelegenen Logistikpunkt mit ausreichender Kapazität für die nächsten Jahre.“ Mit moderner IT ausgestattet, kann Südwest hier nicht nur mehr Produkte lagern, sondern Aufträge in hoher Stückzahl auch schneller und flexibler ausliefern. Auf einer Fläche von 3.200 Quadratmetern sind neben 4.000 Palettenplätzen auch eine moderne Kantine sowie neue Sozial- und Besprechungsräume entstanden.

www.suedwest.de