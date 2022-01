RAL Farben hat kürzlich seinen aktuellen Trendreport vorgestellt.

RAL Farben hat kürzlich seinen Trendreport vorgestellt.

Der Trendreport ist als Gestaltungswerkzeug zu verstehen, das gleichermaßen funktionale wie sinnlich-ästhetische Gestaltung fördern und unterstützen soll. Entwickelt wurde das RAL Colour Feeleing 2022+ der Bonner Farbexperten auch in diesem Jahr in enger Kooperation mit dem Institute International Trendscouting an der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft & Kunst in Hildesheim.

Mit Relate + Support will der neue Trendreport Gestaltenden in Design und Architektur ein anregendes Entwurfswerkzeug bieten, das nicht nur kurzfristig inspiriert, sondern längerfristig Projektarbeiten erleichtert. Die 15-teilige Farbmatrix soll vielseitig einsetzbare Impulse zur atmosphärischen wie funktionsorientierten Gestaltung der Umwelt setzen.

Zukunftsorientiertes Farbprofil

Die Farben sollen flexibel einsetzbar sein. Angenehme Flächenfarben und abgestimmte Akzente lassen sich verbinden, um den Ansprüchen an human-centred Design gerecht zu werden. Basierend auf der systemisch angelegten Palette RAL Design System plus stellt die Farbauswahl eine Basis dar, die in Abhängigkeit von Kontext und Projektstory von den Gestaltenden beliebig erweitert oder verfeinert werden kann.

Das Ziel des Trendreports besteht laut RAL auch darin, Trendfarben für ein aktuelles bis zukunftsorientiertes Farbprofil zu sein, das gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Dabei beruht die Farbauswahl auf der Auswertung gesellschaftlicher, technischer und gestalterischer Trends der letzten 60 Jahre. Sie berücksichtigt auch grundlegende Gestaltungskategorien und detaillierte Studien zur Farbenwirkung und Farbempfindung.

