Reduziertes Brandrisiko

Der Sockelbereich von Gebäuden ist besonders empfindlich. Der Schaumglas-Dämmstoff zeichnet sich durch Materialeigenschaften aus, die einer möglichen Brandentwicklung entgegenwirken. Foamglas ist hinsichtlich seiner Brandschutzeigenschaften in die höchste Baustoffklasse eingestuft. Es ist nicht brennbar und setzt im Brandfall weder Rauch noch giftige Gase frei. Die hermetisch geschlossene Struktur des Materials sorgt dafür, dass die Platten formstabil und beständig sind. Nager, Insektenbefall und andere biologische Gebäudeschädlinge finden hier keine Angriffsfläche. Als druckfeste Lösung leistet Foamglas auch Bauteilschutz vor mechanischen Schäden. In der Planung erweist sich die vollmineralische Lösung auch an anderer Stelle als hilfreich – so kann die Anordnung von Brandriegeln hierbei entfallen.

www.foamglas.de