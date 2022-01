Im Rahmen ihrer Markenstrategie mit der Marke Noel & Marquet fördert NMC den Austausch und die gewerkeübergreifende Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Die Kooperation mit dem Partnernetzwerk Malerische Wohnideen ist ein deutliches Bekenntnis zum Profihandwerk. NMC fühlt sich der hochwertigen Raumgestaltung verpflichtet und dem Profihandwerk eng verbunden. Mit ihrem umfangreichen Angebot an Decken-, Wand- und Sockelleisten sowie Dekorationselementen der Profimarke gibt NMC dem Handel und Handwerkern ökonomische und ökologische Verkaufsargumente an die Hand. „Wir brauchen Verarbeiter in unserer Branche, die auf hohem Niveau mit Qualität und Inspiration ihre Kunden begeistern. Dabei werden wir ihnen nicht nur Verkaufshilfen zur Verfügung stellen, die diesem Anspruch an Qualität in Produkt und Beratung gerecht werden, sondern auch den Austausch fördern, sie fachlich beraten sowie aktiv unterstützen und begleiten.“ sagt Ingo Lerch, Marketing & Business Development Manager Deutschland der NMC Deutschland GmbH, und begrüßt die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Malerische Wohnideen als zukünftige Markenbotschafter für die Profimarke Noel & Marquet. „Die Gestaltungskompetenz von Malerische Wohnideen und seinen Partnerbetrieben passt hervorragend zu unserer Philosophie.“ Der internationale Kooperationsverbund gestaltungsorientierter Malerbetriebe hat aktuell etwa 500 Mitarbeiter sowie einem Jahresumsatz von geschätzt 50 Millionen Euro.

www.noel-marquet.com

www.malerische-wohnideen.de