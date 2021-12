Ab sofort ist der neue Handwerkermarkt in Delmenhorst am Brendelweg 23 eröffnet. Von Montag bis Freitag können sich die Kunden auf den modern gestalteten Verkaufsflächen auf das vielfältige Sortiment rund um die Raumgestaltung freuen. Das Sortiment umfasst aktuelle Produkte, Trends und Innovationen aus den Bereichen Farben, Tapeten, Bodenbeläge, Werkzeuge, Bauchemie, Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) und Zubehör. Auf die Kunden warten zudem umfangreiche Serviceleistungen wie der Farben-Misch-Service oder die Unterstützung der Schlau-Logistik. So wird die gewünschte Ware schnell und zuverlässig bereitgestellt. „Wir freuen uns sehr darauf, unseren Kunden den besten Service und die höchste Produktqualität anzubieten“, erklärt Schlau-Bereichsleiter Björn Schmidt.

www.schlau-grosshandel.de