Die Traditionsmarke Kolibri wird Teil der Mesko-Pinsel GmbH: Mit der Übernahme ist ein großer Schritt getan, um Kompetenzen zu bündeln und das traditionell, fränkische Handwerk des Pinselmachers in der Region zu erhalten. Alle MitarbeiterInnen werden übernommen. Die Pinsel der Traditionsmarke Kolibri haben eine lange Geschichte, die im Jahr 1898 im mittelfränkischen Bechhofen beginnt. Dem Management von Kolibri ist es zu verdanken, dass man den Trend von synthetischen sowie veganen Pinseln früh erkannt und in der Produktentwicklung berücksichtigt hat. Kolibri Pinsel gehört heute zu den führenden Herstellern im Bereich synthetischer Künstlerpinsel und wird durch die Aufnahme in die Mesko-Familie diese Marktposition noch weiter ausbauen.

