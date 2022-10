Jubiläum gefeiert

Am 31.03.1947 gründet der Pinsel- und Bürstenmachermeister Max Kochler zusammen mit seiner Frau Luise die Max Kochler Bürsten- und Pinselfabrik, aus der später die Mako GmbH hervorgeht. „Alles begann in der elterlichen Waschküche, wo wir die Borsten für Waschbürsten und Rosshaarbesen auf einem Herd auskochten und herrichteten“, so Max Kochler in seinen Memoiren. Als Traditionsunternehmen stellt die Mako GmbH inzwischen hochwertige Pinsel in der eigenen Pinselmanufaktur her. Produziert wird am Standort Deutschland. Das Unternehmen ist ein führender Spezialist in Herstellung und Vertrieb von Maler- und Tapezierwerkzeugen, Abdeck-, Bodenverlege- und Dichtungssystemen, mit über 75-jähriger Erfahrung im Handel in über 80 verschiedenen Ländern. Es wird mittlerweile in dritter Generation am Standort Burk familiengeführt. Was wäre ein Jubiläum einer Pinselmanufaktur ohne einen Jubiläumspinsel? Der auf 500 Stück limitierte Ringpinsel mit silberfarbenem Vorband wurde in traditioneller Handarbeit gefertigt. „Aus diesem Anlass trägt er die Handschrift des Firmengründers Max Kochler, an den wir mit diesem hochwertigen Stück Pinselmacherkunst erinnern möchten“, betont Friedrich Bäuerlein. Das erste Exemplar mit der Nummer 1 wurde der Mitbegründerin der mako GmbH, Frau Luise Kochler, übergeben.

www.mako.de