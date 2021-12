Für 2022 bietet Adler unter dem Motto „Masterclass in Holz und Lack“ ein Seminarpaket an: Ob Verkaufstraining oder Basisschulung, ob am Computer oder im Schulungssaal, ob modernes Medien-Marketing oder klassische Kundenberatung, ob direkt vor Ort im Farbengeschäft oder als Gast im Adler-Werk bzw. den Servicestützpunkten – die Akademie bietet die verschiedensten Fortbildungsmöglichkeiten für motivierte Farbmeister und solche, die es werden wollen. Speziell an Maler und Lackierer richtet sich das Vor-Ort-Coaching-Angebot „Vom Pinsel zur Pistole“. Anwendungstechniker Martin Unterberger zeigt direkt in den Betrieben, wie sich Spritzgeräte richtig handhaben lassen und für welche Zwecke sie sich mit den passenden Produkten eignen. Auch für spezielle Seminare zum Thema Holzschutz, Bautenlacke, Holzveredelung oder zu einem Individual-Beratungstraining kann man persönlich – und kostenlos – beim Lackhersteller vorstellig werden.

www.adler-lacke.com

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: