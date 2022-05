Wirtschaftsmedaille

Das Unternehmen für Belagstechnik Barit erhielt die Auszeichnung für herausragende Leistungen und zum Dank für besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft. Das Unternehmen steht für die Planung und Produktion hochwertiger Kunstharzböden, die als Designböden, Industrieböden, Reinraumböden sowie in Großküchen, in Krankenhäusern oder in Arztpraxen zur Anwendung kommen. Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut lobte unter anderem die Produktion nach neuesten Umweltstandards sowie die Entwicklung eines ‚intelligenten Fußbodens‘ mit Anwendungsperspektive in Pflegeeinrichtungen. „Nachhaltigkeit bedeutet für Barit ein hohes Maß an Langlebigkeit aller Produkte. All unsere Böden sind emissionsarm und frei von Schadstoffen“, erklärt Barit-Chefin Dr. Gabriele Bartel-Lingg. „Nachhaltigkeit ist für sie kein bloßes Lippenbekenntnis“, bestätigt auch Dr. Hoffmeister-Kraut.

www.barit.de