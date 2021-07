Vom 9. bis 11. März 2022 findet parallel zur Farbe, Ausbau und Fassade mit Zukunft Handwerk das erste hybride Kongress- und Eventformat für das gesamte Handwerk statt. Im Mittelpunkt des neuartigen Konzepts steht das dreitägige Live-Event im ICM München, das digital flankiert und mit hochkarätigen Experten umgesetzt wird. Das innovative Konzept richtet sich gewerkeübergreifend an Handwerksunternehmer, die Handwerksorganisationen und die Handwerkspolitik sowie all jene, die bereits erfolgreich neue Wege gehen oder sich für neue Herausforderungen rüsten möchten. Mit dem Zukunftsformat für Fachbesucher verändert sich auch die bisherige Leitveranstaltung des Handwerks, die Internationale Handwerksmesse (IHM). Ab 2022 präsentiert sich die IHM zeitgleich zu Zukunft Handwerk als Publikumsveranstaltung und damit Produkte, Inspiration sowie Beratung für Endverbraucher rund um den Hausbau und die Modernisierung der eigenen vier Wände. Bestandteile der Publikumsmesse bleiben die «Handwerk & Design» wie auch die Garten München. Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH): „Ende 2019 fiel die Entscheidung, einen neuen Weg für die IHM einzuschlagen. Die GHM hat mit Zukunft Handwerk ein Konzept entwickelt, das das Handwerk in seiner Gesamtheit, vor allem mit Blick auf künftige Anforderungen, stärkt. Es ist an der Zeit, die zentralen Themen des Handwerks auf neuartige Weise zu präsentieren.

www.zukunfthandwerk.com