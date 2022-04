Mit Wandfarbe Atmosphäre schaffen

Ein Hauch Farbe hat noch niemandem geschadet – und das liegt für Wohnräume auch voll im Trend. Aber worauf muss man bei der Farbauswahl achten? Das Farbberatungskonzept von Caparol Icons hilft, mit gut ausgewählter Farbe Atmosphäre zu schaffen.

Essenziell ist das Zusammenspiel aus konkreten Räumen, den architektonischen Gegebenheiten, dem bevorzugten Einrichtungsstil und der eigenen Persönlichkeit. Der Luxusfarbenhersteller Caparol Icons bietet dafür nun den individuellen Service einer qualifizierten Farbberatung mit der Expertin Juliana von Gatterburg an – digital oder vor Ort zu Hause.

Zwischen Funktion und Wirkung

„Es ist stets wichtig, den Raum in seiner vollen Größe und Wirkung wahrzunehmen. Die Art und Anzahl der Fenster, der Materialien von Fußboden und Möbeln, die Deckenhöhe und die Architektur sind wichtige Aspekte“, erklärt die Farbexpertin. Auch die Raumnutzung ist wichtig: Was passiert in dem Zimmer, wie oft wird es wozu genutzt? Das grenzt die Auswahl auf bestimmte Farbnuancen ein. Frische, kühle Farbtöne können helfen, morgens aufzustehen. Die Erinnerung an bestimmte Reiseziele mit all ihren Assoziationen z. B. an Farben dienen der Inspiration sowie Vorlieben, die mit der eigenen Persönlichkeit zu tun haben.

Wie läuft die Farbberatung ab?

Nach der schriftlichen Bestandsaufnahme über Größe, Art und Anzahl der zu gestaltenden Räume, gibt es einen Vor-Ort-Termin. Dort kommen Echtfarbmuster zum Einsatz. Bei einem digitalen Termin dient ein Farbfächer als Arbeitstool. Dann geht es in die Beratung: Welche persönlichen Vorlieben gibt es? Wie spielen Architektur, Einrichtung und die Lichtverhältnisse zusammen? Wie sollen die einzelnen Räume wirken? Nach dieser Phase erstellt Juliana von Gatterburg ein maßgeschneidertes Farbkonzept.

Weitere Informationen finden Sie hier.