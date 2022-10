Exakt abgemessen

Das mobile Wasserdosiergerät AQiX ermöglicht laut Hersteller Collomix exaktes Dosieren der benötigten Wassermenge ganz ohne Kübeltragen. Das batteriebetriebene Gerät wird über die handelsübliche Schlauchkupplung an einen Wasserschlauch gesteckt und lässt sich an nahezu jedem Eimerrand oder direkt an der Mischmaschine einhängen. So kann das Wasser auf 0,1 Liter genau direkt dort dosiert werden, wo gemischt wird. Mittels Speichertaste lassen sich für verschiedene Materialien die entsprechenden Wassermengen in 0,1-Liter-Schritten im Gerät speichern und per Knopfdruck abrufen – ist die gewünschte Wassermenge erreicht, stoppt das Gerät automatisch.

www.collomix.com