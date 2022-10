Monster bietet laut eigenen Angaben mit dem neuen LHS 500 den mit 2,8 Kilogramm leichtesten Langhalsschleifer am Markt an. Dank Direktantrieb soll der LHS 225 eine hohe Abtragleistung erzielen. Ein LED-Rundumlicht leuchtet die Arbeitsfläche aus. Zusätzlich verfügt der LHS 500 Ulra über eine Verlängerungsfunktion von 1,3 bis 2,0 Meter für bequemeres Arbeiten an Decken. Die Drehzahl lässt sich stufenlos von 1000 – 2.300 U/min. anpassen. Dabei ist das Gerät laut Hersteller sehr leise.

