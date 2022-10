Effizient und kräfteschonend

Der Trockenbau wird in erster Linie eingesetzt, weil er einen schnellen Baufortschritt erlaubt. Damit die Erstellung von Ständerwänden oder der Dachgeschossausbau noch schneller von der Hand gehen, ist das passende Werkzeug unverzichtbar. Trockenbauschrauber, Spiralsäge und Trockenbauschleifer etwa erleichtern die Arbeit immens.

Autorin: Susanne Sachsenmaier-Wahl | Fotos: Bosch

Effizient im Trockenbau: Von Hand dreht selbstverständlich niemand Schrauben ein, wenn Gipskartonplatten befestigt werden sollen. Mit „normalen“ (Akku-)Schraubern wird dagegen immer noch auf vielen Baustellen hantiert. Dagegen ist generell nichts einzuwenden – solange der Verarbeiter das Gespür dafür hat, das Eindrehen der Schraube rechtzeitig abzustoppen, ehe der Karton vom Schraubenkopf durchstoßen ist. Ein Tiefenanschlag nimmt dem Handwerker „das perfekte Timing“ ab, alle Schrauben werden exakt in der vorab eingestellten Bohrtiefe versenkt. Lediglich für das Ausdrehen einer Schraube (z. B. wenn sie den darunterliegenden Ständer verfehlt hat), musste der Tiefenanschlag bisher entfernt und anschließend die Einschraubtiefe wieder neu eingestellt werden. Kostbare Zeit, die man sich nun sparen kann.

Noch bequemer schrauben

Bosch bietet seit Kurzem den ersten Trockenbauschrauber mit rückziehbarem Tiefenanschlag im Markt an. Das Entfernen des Tiefenanschlags ist beim GTB 18V-45 Professional nicht mehr nötig; ein einfaches Zurückziehen desselben genügt. Nachdem die Schraube ausgedreht wurde, rastet man den Tiefenanschlag einfach wieder ein. Er befindet sich dann exakt an der Position, die er vor dem Zurückziehen innehatte. Das zeitaufwendige Einstellen entfällt.

Doch nicht nur der rückziehbare Tiefenanschlag bringt Vorteile mit sich. Da es sich beim GTB 18V-45 Professional um ein Akkugerät handelt, dürfte auch der eingebaute „PowerSave“-Modus hilfreich sein. In diesem startet der Motor nur dann, wenn die Schraube die Wand berührt und Druck auf den Trockenschrauber ausgeübt wird. Das verlängert die Akku-Laufzeit und reduziert ganz nebenbei auch noch die Lautstärke beim Arbeiten.

Wo noch effizienter geschraubt werden soll, kann der neue schlanke und nur 950 Gramm schwere Trockenbauschrauber optional mit einem Magazinaufsatz ausgestattet werden. Mit diesem lassen sich alle handelsüblichen Schraubenbänder mit einer Schraubenlänge von 25 bis 55 Millimetern und einem Schraubenkopf-Durchmesser von fünf Millimetern verarbeiten. Detailinfos zum Trockenbauschrauber gibt es hier: bit.ly/3QQRVMd.

Ergonomisch schleifen

Genauso wie für das Schraubeneindrehen gilt auch für das Schleifen von Trockenbaudecken und -wänden: Wo rationell gearbeitet werden soll, sind Elektrowerkzeuge unverzichtbar. Trockenbauschleifer, auch Langhalsschleifer genannt, erlauben nicht nur ein deutlich schnelleres Planschleifen der Plattenstöße und -oberflächen, sondern vor allem ein gesundheitsschonenderes Arbeiten. Beim Bosch GTR 55–225 Professional sorgen ein flexibler Kopf (der dafür sorgt, dass der Schleifteller stets plan aufliegt), ein T-förmiger Handgriff sowie eine Verlängerung mit Schnellwechsel-System für ein ergonomisches Arbeiten in nahezu jeder Position. Vor allem die schnell montierte Verlängerung trägt zum komfortablen Arbeiten bei. Das Mittelstück lässt sich komplett herausnehmen, wenn nicht benötigt, was das Gewicht des Trockenbauschleifers reduziert. Für hohe Decken ist optional eine zweite Verlängerung erhältlich, die eine maximale Reichweite von 2,30 Metern bietet. Sämtliche Bedienelemente sind in Reichweite angeordnet und eine Absaugung sorgt für staubarmes Schleifen, was der Gesundheit des Verarbeiters zusätzlich zugute kommt. Mehr über den Trockenbauschleifer erfahren Sie hier: bit.ly/3Ap9Xyf.

Den Staub beim Trockenbau in Schach halten

Unvermeidbar sind im Trockenbau Aussparungen für Steckdosen, Lichtschalter oder Wasseranschlüsse. Sie kosten nicht nur Zeit, sondern sind auch eine äußerst staubige Angelegenheit. Um den Handwerker beim Sägen zu schützen, ist die Akku-Spiralsäge GCU 18V-30 Professional von Bosch mit einem abnehmbaren Adapter ausgerüstet, an den ein Staubsauger angeschlossen werden kann. Und weil der Staub nicht nur dem Menschen, sondern auch dem Gerät zu schaffen machen kann, befindet sich am Ein-/Ausschalter eine Gummidichtung, die das Eindringen von Staub in das Gerät verhindert und so seine Lebensdauer verlängert. Eine Motorbremse und ein Wiederanlaufschutz tragen zum sicheren Arbeiten mit der nur 910 Gramm schweren Spiralsäge bei.

