Der Ton macht die Musik, das heißt in diesem Fall: der klare Empfang und volle Klang aus dem neuen digitalen Baustellenradio von Metabo. Ob draußen auf der Baustelle oder drinnen in der Werkstatt – mit dem R 12–18 DAB+ BT spielt die Musik überall. Denn das Radio läuft mit Kabel und mit Akku; alle Metabo-Akkupacks von 12 bis 18 Volt passen in das neue Gerät. Mit einem 8.0-Ah-LiHD-Akku läuft das Radio sogar bis zu 36 Stunden – das reicht für mehr als vier ganze Arbeitstage. Leicht und kompakt lässt sich das Gerät gut überall hin mitnehmen und findet immer einen Platz.

www.metabo.com