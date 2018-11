Kreativtechniken im Trend

Brillux schließt an den beliebten Industrial Style der letzten Jahre an und bringt mit Schwarzstahl eine neue Metalloberfläche auf den Markt (links unten). Foto: Brillux

Was an dieser Fassade wie Travertin-Marmor aussieht, ist eine dekorative Spachtelmasse, die strukturiert und farbig lasiert wurde. Sie eignet sich sowohl für den Außen- als auch den Innenbereich (links). Foto: Diessner

Brillux schließt an den beliebten Industrial Style der letzten Jahre an und bringt mit Schwarzstahl eine neue Metalloberfläche auf den Markt (links unten). Foto: Brillux

Was an dieser Fassade wie Travertin-Marmor aussieht, ist eine dekorative Spachtelmasse, die strukturiert und farbig lasiert wurde. Sie eignet sich sowohl für den Außen- als auch den Innenbereich (links). Foto: Diessner

Kreative Wandgestaltungstechniken waren auch im Jahr 2018 wieder sehr beliebt. Auch hier wechseln – ähnlich wie bei Farbtönen oder Tapeten – die Trends. Das Malerblatt hat bei den Herstellern nachgefragt, welche Techniken 2018 besonders beliebt waren und auf welche Techniken Sie 2019 gespannt sein dürfen.

Autorin: Susanne Sachsenmaier-Wahl

Zwei Trends haben im Jahr 2018 die kreative Wandgestaltung dominiert. Zum einen waren noch immer Vintage-Optiken gefragt, zum anderen herrscht ein großes Bedürfnis nach Natürlichkeit vor – und dieses kann sich sowohl auf die Inhaltsstoffe als auch auf die Optik einer Oberfläche beziehen. Auch Simon Heuermann, Produktgruppenberater Raum-Design bei Brillux, sieht den „Glanz von gestern im Heute“ (wie er den Vintage-Trend bezeichnet) als eine der dominierenden Gestaltungsrichtungen. „Unter dem alles erschlagenden Begriff Vintage werden viele Möbel und Accessoires vermarktet. An der Wand spiegelt sich der Trend ebenso wider. Wir lesen dies an den nachfragestarken Optiken mit samtig changierendem Metallglanz, Kombinationen mit gezielten Richtungsverläufen oder auch der Rakeltechnik auf Relieftapeten ab.“ Zu den beliebtesten Kreativtechniken zählten bei Brillux daher die Metalleffekttechnik Staccato, die Samteffekttechnik Serico und die Metallstrukturtechnik Traverso.

„Weniger ist mehr“, so tituliert Simon Heuermann den zweiten Trend des Jahres. „Beton und Rost dominieren die kreative Wandgestaltung à la modernem Purismus. Die warme und natürliche Ausstrahlung verzichtet auf dominante Extravaganz und schafft eine angenehme Atmosphäre. Sehr gefragt sind in diesem Kontext die Samteffekttechnik Rostoptik akzentuiert und verschiedene Betonimitationen.“

Rost und Kupfer-Patina

Auch bei Jaeger stellte man 2018 eine starke Nachfrage nach gealterten Metalloptiken fest. „Im Bereich Kreativtechnik ist unsere Echt-Rost-und Kupfer-Patina in aller Munde“, lässt uns Frédéric Karg, der bei Jaeger fürs Marketing zuständig ist, wissen. „Diese Produkte zeichnen sich durch ihre „Echtheit“ und Individualität aus.“ Beim Produkt „Echt-Rost“ wird eine mit Eisenpartikeln ausgerüstete Grundfarbe mittels eines separat gelieferten Aktivators zur Oxidation gebracht. Es entsteht also tatsächlich Rost. Klar, dass diese Flächen äußerst authentisch wirken. Keine Fläche gleicht der anderen. Dennoch kann auf den Oxidationsgrad Einfluss genommen werden, betont Frédéric Karg: „Die Stärke des Effekts lässt sich komplett individuell und gezielt steuern.“ Ähnlich funktioniert das Produkt „Kupfer-Patina“. Hier wird eine kupferrote Grundfarbe mit einem Aktivator zur Reaktion gebracht. Schon nach rund 30 Minuten wird der typische Grünspan sichtbar.

Damit die oxidierten Flächen auch im Nass- und sogar im direkten Duschbereich einsetzbar sind, bietet Jaeger seit Kurzem eine spezielle Versiegelung für dieselben an. „Echt-Rost Siegel“ bietet für Nass- und Duschbereiche den optimalen Schutz sowohl für „Echt-Rost“- als auch für „Kupfer-Patina“-Flächen.

Beton- und Steinimitationen

Nach wie vor sehr gefragt waren in diesem Jahr Betonimitationen, wie Simon Heuermann eingangs bereits angedeutet hatte. Die Bandbreite der Betonimitationen – oder vielmehr Betoninterpretationen – ist dabei enorm groß und reicht von sehr rauen Optiken, bei denen Grate und Schalungsspuren sichtbar sind, bis hin zu sehr dezenten, weich wirkenden Betonflächen. Hier steht dann nicht selten das natürliche Produkt im Vordergrund, mit dem der Kunststeineffekt erstellt wird. So auch bei Caparol. „Calcino Romantico ist nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil damit die Optik einer filigranen Sichtbetonoberfläche sehr authentisch hergestellt werden kann“, weiß Markus Wedel, der im Caparol-Produktmanagement den Bereich dekorative Innenwandtechnik betreut. „Neben der für den Handwerker sehr einfachen Verarbeitung zeichnet sich der Werkstoff durch alle Charaktereigenschaften eines natürlichen Kalkmaterials aus und ist zudem werkseitig in circa 100 Farbtönen abtönbar.“ Lisa Wüst, im Marketing bei der Meffert-Unternehmensgruppe tätig, bestätigt für die im Kreativbereich seit vielen Jahren etablierte Marke Dinova die aktuelle Vorliebe für natürliche Kalkputze und die damit verbundene Steinimitation: „Ein besonders erfolgreiches Material auf dem derzeitigen Kreativ-Markt ist der vielseitige Kalkputz Istinto aus dem Hause Dinova. Er zeichnet sich durch seinen besonders großen Gestaltungsspielraum aus. Es gibt etablierte Auftragstechniken wie beispielsweise die Stein- oder Betonoptiken, die sowohl bei Auftraggebern als auch Verarbeitern sehr beliebt sind. Mit Istinto kann der kreative Maler aber auch vollkommen neuartige Oberflächen erschaffen. Durch zahlreiche Materialkombinationen bietet der Kalkputz nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.“

Bei Diessner zählt nach Auskunft von Susanne Glettenberg (Marketing) sogar ein Kreativ-Produkt zu den Favoriten, das Steinimitationen auch im Außenbereich ermöglicht: „Rococò Travertino ist eine dicke, dekorative Beschichtung für den Innen- und Außenbereich, die es ermöglicht, die Wirkung von Travertin zu reproduzieren und die typischen natürlichen Adern hervorzuheben. Dieses Material drückt nicht nur die Schönheit und Haltbarkeit von Naturstein aus, sondern erinnert auch an die Antike. Eine Verkleidung aus Rokoko-Travertin wird für die Wiederherstellung von Fassaden historischer Gebäude empfohlen. “ Doch auch wenn das Material aufgrund seiner Witterungs- und Schimmelbeständigkeit für den Außenbereich prädestiniert sei, so finde es auch im Innenbereich zahlreiche Anwendungsgebiete, fügt Susanne Glettenberg hinzu.

Matt kombiniert mit dezentem Glanz

Optiken mit samtig changierendem Metallglanz waren im Jahr 2018 ein Dauerbrenner. Gemäß dem Motto „Ein bisschen Glanz muss sein …“ zählten derartige Spachtelmassen und (Lasur-)farben zu den Bestsellern auf dem Malermarkt. Allerdings sollte der Glanz nicht aufdringlich wirken; dezente, edel wirkende Flächen wurden bevorzugt. Auch eingestreute Glitzer und Glimmer setzten Highlights – beispielsweise in edlen matten Spachtelmassen: „Stucco Satinato kombiniert die Vielfalt der Farbtöne mit einer komplett matten Spachtel-Charakteristik. In Kombination mit Capadecor Diamonds kann der Oberfläche noch beliebig ein Glitzer in Silber hinzugefügt werden, “ verrät uns Markus Wedel.

Auch der Kalkputz „Muro Naturale“ , den Dinova anbietet, wirkt auf den ersten Blick eher dezent, wenn der Betrachter aber genauer hinsieht, wird er eine Besonderheit entdecken: Der Kalkputz ist mit sogenannten Mica-Partikeln ausgerüstet. Dieser grobe Glimmerzusatz verleiht den Wandflächen einen speziellen lichtreflektierenden Schimmer. Die Effektfarbe Valsetin 2 von Diessner kombiniert ebenfalls glänzend und matt. Sie erinnert an Seide und verfügt über einen sanften Touch-Effekt. Die pastellige, relaltiv neutrale Farbskala unterstreicht die seidige Erscheinung. „Valsetin 2 ist ein echtes Vergnügen, sowohl für die Berührung als auch für den Anblick,“ fasst Susanne Glettenberg die Besonderheiten des Materials zusammen.

Ausblick auf 2019

Auf Seideneffekte setzt man im kommenden Jahr auch bei Dinova. Die Effektfarbe „Fili di Seta“ mit metallisch glänzender Oberfläche und matten Akzenten vermittelt die Verkleidung der Wand mit echter Seide. Durch die vertikale Ausrichtung der in der Farbe enthaltenen Sandkörner lässt sich die Optik von herabhängenden Seidenfäden erzielen. Zwar nicht so zart, aber ebenfalls metallisch wird die Wandgestaltung im Jahr 2019 bei Brillux werden. „Mit der Samteffekttechnik Schwarzstahl interpretieren wir eine weitere natürliche, puristische Oberflächenstruktur, die einem unbehandelten, gewalzten Stahl gleicht,“ verrät uns Simon Heuermann. „Die zweite Technik ist die Metallstrukturtechnik Concento. Diese generiert eine strukturierte Oberfläche in Verbindung mit metallischem Glanz in Kombination mit tiefer liegenden, matten Bereichen. Durch dieses Zusammenspiel von Glanz, Struktur und metallischer Beschichtung wird eine besondere Tiefenwirkung erzielt, die den Eindruck einer besonders massiven Wandfläche verstärkt.“

Bei Caparol hält man sich noch etwas bedeckt. Markus Wedel fasst die kommenden Trends so zusammen: „Für das Jahr 2019 wird das Thema Glimmer wiederkehren, matt und glatt bleiben angesagt, es wird jedoch bunter.“

Diessner will im Jahr 2019 die Kreativ-Szene mit einer Innovation für das häusliche Badezimmer revolutionieren. Bei E-Volution handelt es sich um ein Dekorationssystem, das direkt auf geflieste Wände und Böden von Badezimmern, aber auch in Duschräumen sowie in einigen Bereichen der Küche aufgebracht werden kann. Die alten Fliesen müssen nicht entfernt werden, was nicht nur Zeit und Kosten spart, sondern auch viel Schmutz vermeidet. Das Kreativ-Produkt sei, so der Hersteller, nach der Trocknung nicht nur wasser- und trittfest, sondern auch für Haushaltsreiniger unangreifbar.

In Möglingen bei Jaeger setzt man derzeit auf funktionale Wandbeschichtungen, wie uns Frédéric Karg erklärt: „Im Fokus sind momentan individuelle und multifunktionale Flächen, die beschreibbar und gleichzeitig magnetisch sind. So kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und direkt auf die Wände schreiben und Notizen mittels Magneten anheften.“ Und mit Blick auf die Branchenmesse FAF (Farbe – Ausbau und Fassade), die im kommenden Frühjahr stattfinden wird, fügt er hinzu: „ Für die FAF 2019 werden wir spannende Neuprodukte für den Innenbereich vorstellen. Wir möchten die Spannung hochhalten, aber so viel sei verraten: Das Produkt wird im Kreativ-Bereich weitere Zusatzflächen für den Handwerker bringen.“ Und das dürfte doch für jeden Maler ein äußerst positiver Trend sein …

Weitere Fotos und Verarbeitungsvideos: www.malerblatt.de

PraxisPlus https://bit.ly/2ybNKV1

(Diessner Rococò travertino) https://bit.ly/2OefJxz

(Dinova Muro Naturale) https://bit.ly/2pKbD1h

(Dinova Verarbeitungsvideo zu Fili di Seta) https://bit.ly/2NxomxI

(Brillux Samteffekttechnik Serico) https://bit.ly/2pKPTT4

(Brillux Metalleffekttechnik Staccato) https://bit.ly/2EkhqVJ

(Brillux Metallstrukturtechnik Traverso) https://bit.ly/2IMgIyW

(Brillux Samteffekttechnik Schwarzstahl) https://bit.ly/2C1OIWN

(Brillux Metallstrukturtechnik Concento) https://bit.ly/2OcdaMh

(Brillux Samteffekttechnik Rost akzentuiert) https://bit.ly/2yocn0c

(Caparol Calcino Romantico)

Frédeéric Karg, Jaeger Im Bereich Kreativtechnik ist unser Echt-Rost und Kupfer-Patina in aller Munde

Markus Wedel, Caparol Für das Jahr 2019 wird das Thema Glimmer wiederkehren, matt und glatt bleiben angesagt, es wird jedoch bunter.