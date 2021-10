Aufsprühen und fertig! Mit dem neuen 424 Kronen® Renovier-Spray erledigt man zwei Arbeitsgänge in einem, ganz ohne lästige Wartezeit: Es ist zuverlässige Absperrfarbe und perfekt deckender Anstrich in einem und damit ideal zum raschen Ausbessern partieller Verschmutzungen geeignet. Sogar zwei Sprühköpfe sind dabei.

Das Malheur ist schnell geschehen: Kaffee oder Rotweinflecken an der Wand, Buntstifte haben ihre Spuren hinterlassen oder ein hässlicher Wasserfleck ziert die Decke. Im Außenbereich sind es z.B. Graffiti, fettiger Ruß oder Efeuspuren, die die schöne Optik der Fassade beeinträchtigen.

All diese Verschmutzungen haben eines gemeinsam: Werden sie einfach nur überstrichen, werden sie früher oder später durchschlagen und die ganze Mühe mit dem neuen Anstrich hat sich nicht gelohnt. Es muss also zunächst abgesperrt und anschließend mit einem Deckanstrich überarbeitet werden. Besonders ärgerlich sind solche partiellen Verschmutzungen, wenn der letzte Anstrich noch gar nicht so lange her ist.

Mit dem neuen Kronen® Renovier-Spray des schwäbischen Spezialitätenherstellers JAEGER Lacke sind solche Schäden jetzt mindestens genauso schnell und zudem dauerhaft beseitigt, wie sie entstanden sind! Als 2 in 1-Produkt ist das Spray zuverlässige Sperrschicht und hoch deckender Schlussanstrich in einem! Die matte Oberfläche erlaubt die unsichtbare und schnelle Ausbesserung z.B. auf weiß gestrichenen Raufaser- oder Putzflächen. Besonders praktisch: Das Renovier-Spray ist mit 2 verschiedenen Sprühköpfen ausgestattet: Einer für Rundstrahl und einer für den Flächenstrahl. Der Ersatzsprühkopf ist griffbereit im Deckel integriert.

Die Leistungsdaten des neuen, schnellen Alltagshelfers können ebenfalls überzeugen: Deckvermögen und Nassabriebbeständigkeit entsprechen der Klasse 1 nach DIN EN 13300. Auch die Ergiebigkeit lässt sich sehen, die 400 ml-Spraydose reicht für ca. 2 Quadratmeter. Liegen auch größere Verschmutzungen vor, kann man dort problemlos die Streichqualität Kronen® Renovierfarbe einsetzen. Beide Produkte sind selbstverständlich aromatenfrei sowie geruchsarm und sogar für den Einsatz in Räumlichkeiten der Lebensmittelverarbeitung zugelassen. Bei Bedarf können die Flächen auch farblich überarbeitet werden.