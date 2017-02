Erster Fachkongress Aufmaßtechnik fand am 19. Januar 2017 in Wetzlar statt.

Die Welt des Bauens wird zunehmend komplexer. Rechtliche und technische Anforderungen auf der einen Seite, wirtschaftliche und funktionelle Fragestellungen auf der anderen Seite machen die Aufmaßtechnik immer bedeutender. Das Aufmaß dient der Dokumentation von gemessenen Flächen und findet seinen Einsatz bei der VOB-gerechten Bauabrechnung oder beispielsweise bei der Mietflächenermittlung nach DIN 277. Aufmaße für die 3D-Bestandserfassung von Gebäuden oder in der Möbelindustrie sind ebenfalls unabdingbar. Das Aufmaß unterliegt einer Vielzahl von Regeln und Verordnungen. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und eine Fülle technischer Messwerkzeuge, die das Spektrum Aufmaßtechnik nicht nur facettenreich macht, sondern auch komplex und sehr speziell.

Im Rahmen des „1. Fachkongresses Aufmaßtechnik“, der am Donnerstag, den 19. Januar 2017 im Kongresshotel Michel in Wetzlar stattfand, wurde der „Bundesverband Aufmaßtechnik“ gegründet. Initiator Ramon Alexander Pfeiler hob bei der Vorstellung der Satzung die Merkmale eines Bundesverbandes hervor und erläuterte die Perspektiven sowie Möglichkeiten, die sich durch einen Zusammenschluss ergeben. Nachdem Teilnehmer und Gründungsmitglieder ebenfalls ihre Gedanken und Vorstellungen in der Diskussionsrunde mit einbrachten, wurde die vorgelegte Satzung beschlossen. Im weiteren Verlauf stand die Wahl des Vorstandes an. Einstimmig wurde der sechsköpfige Vorstand wie folgt für die nächsten drei Jahre gewählt:

Vorsitzender Ramon Alexander Pfeiler

2. Vorsitzender Dirk von der Dellen

Schatzmeister Gunnar Bock

Schriftführerin Claudia Califice

Beisitzer Olaf Jantzen

Beisitzer Philipp Haas

Ziel ist es, das Tätigkeitsspektrum weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. Darüber hinaus soll der Informationsaustausch zwischen Schulen, Organisationen,

Industrie, Handel, Bauausführenden und Dienstleistern gepflegt und kultiviert werden.

Weitere Information unter:

Bundesverband Aufmaßtechnik

Tel. (06441)973–9030