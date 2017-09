Trends 2018 vorgestellt

In diesem Jahr gab es ein kleines Jubiläum zu feiern: Die Colourfutures und die damit verbundene Trendforschung im Hause AkzoNobel wurden 15 Jahre alt. Dieser Anlass verbunden mit der Präsentation der Trendfarben für das Jahr 2018 führte das Malerblatt nach Köln.

Andreas Ehrfeld

„Das Tempo der technologischen Entwicklungen hat sich in den letzten Jahren rasant erhöht“, sagt Christine Gottwald, Leiterin Atelier der Farbe bei AkzoNobel. Als Reaktion darauf habe das Zuhause für das Wohlbefinden mehr an Bedeutung gewonnen, so Gottwald weiter. Es müsse frühzeitig erkannt werden, wie sich die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen auf das Lebensgefühl und die Gestaltung der Wohnräume auswirke, erklärt die Trendforscherin. Mit den aktuellen Colourfutures (also den Farbtrends) sollen deshalb die derzeitigen Bedürfnisse der Malerkunden abgebildet werden. „Wir leben in einer Zeit, in der sich jeden Tag alles ändern kann“, zudem sei es mittlerweile für viele Menschen ein Luxus, „offline“ zu sein.

Die Trendforscher haben deshalb drei Hauptcharaktere ausgemacht, die unterschiedlich mit der derzeitigen gesellschaftlichen Situation umgehen. Diese sind der „wertbewusste“, der „kommunikative“ sowie der „unbekümmerte Typ.“ Sie alle haben gemeinsam, dass sie sich die eigenen vier Wände als Rückzugsort wünschen. Dort soll auch die Wertvorstellung der jeweiligen Typen erkennbar werden. Dunklere Erdtöne erzeugen ein Gefühl von Behaglichkeit, die Lehm- und gedämpften Rottöne tragen dazu bei, Geist und Sinne zu besänftigen. Hier finden sich laut Trendforschung die Wertbewussten wieder. Die helle und freundliche Farbpalette betont den einladenden Charakter des kommunikativen Typs.

Diejenigen, die unbekümmert in die Zukunft blicken und alle Möglichkeiten nutzen, die ihnen die Informations- und Kommunikationstechnik bietet, wollen ein fröhliches und inspirierendes Zuhause. Selbstverständlich seien aber die Übergänge fließend, so Christine Gottwald. Den Farbton „Heart Wood“ kürte die Marke Sikkens zur „Farbe des Jahres 2018“. Die Farbpalette „Heart Wood Home“ reicht von einem zarten Pink über kräftige Tintentöne bis zu einem dunklen Braunton. Mehr dazu im nächsten Malerblatt.