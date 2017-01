Die Städtische Meisterschule für das Vergolderhandwerk in München präsentiert sich seit dem 18. Dezember 2016 im Stadtmuseum in Schwabach. Anlass ist die 900-Jahr-Feier zur Stadtgründung Schwabachs. Gezeigt werden Projektarbeiten aus zwei Jahrzehnten Unterricht an der Meisterschule. Dabei erstreckt sich das Spektrum von Rekonstruktionen spätgotischer Figurenfassungen über barocke Gravurarbeiten mit Vergoldungen oder Versilberungen bis hin zu modernen Lackarbeiten in Kombination mit Blattmetallen.

Der Schwerpunkt der Ausbildung an der städtischen Meisterschule für Vergolder und Kirchenmaler in München liegt seit jeher im Erwerb beziehungsweise in der Vervollkommnung von historisch-handwerklichen Techniken und solidem Wissen bezüglich der tradierten Werkstoffe und Materialien beider Handwerksberufe.

Stadtmuseum Schwabach

Museumsstraße 1 (Eingang: Dr.-Haas-Straße)

91126 Schwabach