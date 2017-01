Marktimpulse 4/2016 blickt auf die vielen Facetten des Glücks, in der Malerbranche und darüber hinaus. Woher kommt Glück? Das Magazin fragt nach – u. a. bei Malermeistern, bei von Krankheit Gesundeten und bei einem, der sich von Berufs wegen damit beschäftigt. Der Psychiater und Philosoph Manfred Lütz erklärt, wie wir uns vom Unglücklichsein abhalten und warum er gar nicht viel von den allgegenwärtigen (Glücks-)Ratgebern hält. Glücksmomente verspricht das 70-seitige Heft auch all denen, die ihre Freude an Inspirationen aus der Welt der Farbe haben. Die Preisträgerobjekte des Deutschen und Österreichischen Fassadenpreises 2016 werden ausführlich vorgestellt. Spannende Baustellen, Einblicke in die Betriebe von Kollegen und neue Beratungshilfen für die Innenraumgestaltung sind nur drei von vielen weiteren Themen, der sich das Magazin annimmt. Das Heft wird Brillux KundenClub-Mitgliedern direkt zugestellt. Auch in den Brillux Niederlassungen liegt das Heft aus. Auf Anfrage verschickt der KundenClub das Magazin kostenlos – eine E-Mail an marktimpulse@brillux.de genügt.