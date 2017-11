Farben beobachten, analysieren – den Bezug zum Raum erfassen. Zur Ausstellungseröffnung „Farbstrategien in der Architektur“ am Mittwoch, den 6. Dezember 2017 um 18.30 Uhr sind Interessierte herzlich eingeladen.

Ausstellung und Publikation sind das Ergebnis einer mehrjährigen Forschungskooperation zwischen dem Haus der Farbe in Zürich und der Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture (ESALA). Das Forschungsteam um Fiona McLachlan, AnneMarie Neser, Lino Sibillano, Marcella Wenger-Di Gabriele und Stefanie Wettstein hat sich zum Ziel gesetzt, das dialogische Potential von Architektur und Farbe empirisch zu ermitteln.

Neben berühmten Architekturikonen werden bislang vernachlässigte Kostbarkeiten des 20. und 21. Jahrhunderts aus Berlin, Edinburgh und Zürich präsentiert:

Malerische Promenade (Lux Guyer, Zürich)

Geklärte Tektonik (Basil Spence, Edinburgh)

Immersive Pop (Rainer Rümmler, Berlin)

Umfassendes Zusammenspiel (Hans Scharoun, Berlin)

Stille Tonalitäten (Reiach & Hall Architects, Edinburgh)

Second Layer (Knapkiewicz & Fickert, Zürich)

Die Ausstellung gastierte bereits in Winterthur, Edinburgh, Glasgow und London und ist nun zu Gast in der Design-Sammlung Schriefers der Bergischen Universität in Wuppertal.

Ein Begleitprogramm zur Ausstellung finden Sie auf der Homepage

der Fakultät für Design und Kunst:

www.fk8.uni-wuppertal.de

Ausstellung

7. Dezember 2017–8. Februar 2018

Ausstellungseröffnung

Mittwoch, 6. Dezember 2017, um 18.30 Uhr

Design-Sammlung Schriefers,

Bergische Universität Wuppertal

Gebäude I, Ebene 13, Raum 47

Fuhlrottstrasse 10, 42119 Wuppertal

Öffnungszeiten

Dienstag und Mittwoch 14.00–18.00 Uhr

Donnerstag 16.00–18.00 Uhr

Geschlossen zwischen dem 22.12.2017

und dem 8.1.2018 sowie am 31.1.2018

Eintritt frei