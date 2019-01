FC. A. Platow & Sohn Malereibetrieb ist ein Unternehmen mit Tradition, das der temps-Unternehmensgruppe angehört. Die Firma, unter der Führung von Ulrich Temps, plant die Ausweitung der Geschäftstätigkeit in Hamburg. Neben der Entwicklung der Belegschaft durch die Ausbildung junger Mitarbeiter ist der Ankauf von inhabergeführten Malereibetrieben, bei denen die Unternehmensnachfolge nicht gesichert ist, geplant. Im September feierten die Belegschaft von Platow & Sohn, der Bauherr samt Projektleitung und Architekten sowie Vertreter der temps-Gesellschaften, einiger ausführender Firmen und der Nachbarn das „Sohlenfest“ des neuen Betriebsgebäudes der Firma Platow & Sohn in der Deelböge 15 in Hamburg. Nach intensiver Abstimmung und Standortanalyse gemeinsam mit dem Geschäftsführer Veit Duwensee entschied sich die Bauherrin, die Ulrich Temps Betriebliches Grundvermögen, für einen kompletten Neubau am bisherigen Standort.

