Sto-Stiftung - Erstes Treffen

Die Sto-Stiftung fördert die Weiterbildung von Handwerksgesellen zum staatlich geprüften Farb- und Lacktechniker. Dazu erhalten diese ein Stipendium an einer der sieben Fachschulen in Deutschland. Pro Semester werden sie mit jeweils 1.000 Euro unterstützt. Für die 14 Stipendiaten des neuen Jahrgangs stand bereits im Juli 2021 das erste Seminar an. In Frankfurt am Main hatten sie an drei Tagen Gelegenheit, ihre Mitstipendiaten und Lehrer besser kennenzulernen, gemeinsam zu kochen sowie die Altstadt mit den Baudenkmälern und Museen zu erkunden. Zudem standen Kommunikationsstrategien für den richtigen Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern auf der abwechslungsreichen Agenda.

