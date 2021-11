Deutschlands bestem Stuckateur hat die Vorbereitung auf die Berufe-Europameisterschaften einiges abverlangt. Durch die pandemiebedingten Verschiebungen der Euroskills bereitete sich Ralph Lanz aus Baden-Württemberg insgesamt dreimal auf die Euroskills vor. Sogar Termine in seinem mittlerweile laufenden Studium hat Lanz diesem Ziel untergeordnet. Der vierte Platz mit der Medallion for Excellence für Ralph Lanz ist ein toller Erfolg für hervorragende Leistung, großen Einsatz und Disziplin in der Vorbereitung. Das Nationalteam der Stuckateure besteht aus den zehn besten Stuckateuren Deutschlands. Die Mitglieder werden über Wettbewerbe für zwei Jahre nominiert.

www.stuck-verband.de